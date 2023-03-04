Марочко: позиции России и Украины в некоторых районах под Кременной разделяют 40 м

Марочко заявил о 40 м между позициями России и Украины под Кременной

Между позициями российских и украинских сил под Кременной не осталось серых зон, расстояние между ними в некоторых районах сократилось примерно до 40 м. Об этом сообщил «РИА Новости» подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Южнее населенного пункта Кременная между нашими позициями и позициями противника не осталось так называемых серых зон. В некоторых районах, расстояние до противника составляет порядка 40 метров», — сказал он.

По этой причине российские военные могут вести диалог со служащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) без использования средств связи, добавил Марочко.

Бои в окрестностях Кременной идут несколько месяцев. В начале февраля Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил об увеличении «темпа российских операций на рубеже Сватово — Кременная». Аналитики посчитали, что переход по меньшей мере трех крупных подразделений российских войск к наступательным операциям говорит о начале наступления России.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в конце месяца назвал ситуацию под Кременной тяжелой. Такое положение дел возникло в том числе из-за обстрелов со стороны ВСУ, говорил он. Марочко, в свою очередь, сообщал, что украинское командование для восполнения потерь ежедневно перебрасывает на это направление как минимум роту солдат.

Позднее, 1 марта, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подразделения спецназа «Ахмат», десантников ВДВ и 4-я бригада 2-го армейского корпуса Минобороны взяли штурмом несколько укрепленных точек ВСУ в окрестностях Кременной.