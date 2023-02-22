Глава ЛНР назвал ситуацию в Кременной тяжелой

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Ситуация под городом Кременная в ЛНР тяжелая, заявил «РИА Новости» глава республики Леонид Пасечник.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил агентству, что украинское командование ежедневно перебрасывает на это направление минимум по роте солдат, чтобы восполнить потери.

Американский Институт изучения войны (ISW) в начале февраля сообщал об увеличении «темпа российских операций на рубеже Сватово — Кременная». Переход по меньшей мере трех крупных подразделений российских войск к наступательным операциям говорит о начале наступления России, посчитали аналитики.

Ожесточенные бои в районе Сватово и Кременной идут несколько месяцев. 18 февраля Пасечник называл ситуацию в этом районе «очень сложной». «Близость линии соприкосновения, и сложность заключается в том, что из-за близости долетают все виды боеприпасов, которые есть [у ВСУ]», — объяснял он.