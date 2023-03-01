Кадыров заявил о взятии укрепленных точек ВСУ в районе Кременной

Российские военнослужащие взяли штурмом несколько укрепленных точек Вооруженных сил Украины в районе города Кременная в ЛНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, их взяли под контроль во время совместных наступательных действий спецназа «Ахмат», 4-й бригады 2-го армейского корпуса Минобороны и десантников ВДВ. В результате боев были убиты девять военнослужащих Национальной гвардии Украины, один попал в плен.

В конце февраля глава ЛНР Леонид Пасечник говорил, что под Кременной сложилась тяжелая ситуация, в том числе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что украинское командование ежедневно перебрасывает на это направление минимум по роте солдат, чтобы восполнить потери.

Ожесточенные бои в районе Сватово и Кременной идут несколько месяцев. Американский Институт изучения войны (ISW) в начале февраля сообщал об увеличении «темпа российских операций на рубеже Сватово — Кременная». Переход по меньшей мере трех крупных подразделений российских войск к наступательным операциям говорит о начале наступления России, посчитали аналитики.