«Коммерсантъ» узнал о планах «Уралхима» заменить аммиакопровод в Одессу

Структура «Уралхима» построит первый в России терминал по перевалке аммиака мощностью до 3,5 млн т к концу 2025 года, узнал «Коммерсантъ». Ранее перевалка российского аммиака осуществлялась исключительно через порты Одессы

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Правительство утвердило «дорожную карту» строительства первого в России терминала по перевалке аммиака и азотных удобрений в Тамани, который заменит остановленный год назад экспортный маршрут через Одессу. Первую очередь проекта «Тольяттиазот» (ТОАЗ, входит в группу «Уралхим») запустят уже в конце 2023 года, его мощность составит 2 млн т аммиака в год, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Вторая очередь проекта планируется к запуску к декабрю 2025 года, мощность при этом возрастет до 3,5 млн т аммиака и 1,5 млн т карбамида в год. Свои вложения в проект ТОАЗ оценивает в 40 млрд руб. Как уточнили источники газеты, из этой суммы 25 млрд руб. пойдет на строительство объектов для приема грузов в порту Тамань, а еще 15 млрд руб.— на подготовку инфраструктуры.

Комплекс в Краснодарском крае должен заменить остановленный 24 февраля 2022 года маршрут экспорта по аммиакопроводу Тольятти — Одесса, по которому прокачивалось около 2,5 млн т аммиака в год. Создать альтернативу украинскому направлению ТОАЗ пытается уже около 20 лет, но активное строительство комплекса началось только в конце 2022 года — после перехода «Тольяттиазота» в собственность «Уралхима», указывает «Коммерсантъ».

Аммиакопровод Тольятти — Одесса был построен в конце 70-х годов, первая очередь была введена в строй в октябре 1979 года. По трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 млн т сырья. Транзит по нему был остановлен 24 февраля 2022 года в связи с конфликтом на Украине.

Согласно утвержденной правительством «дорожной карте», с февраля проект «Тольяттиазота» должен войти в перечень приоритетных объектов инфраструктуры, а вопросы между администрацией края и ТОАЗ, касающиеся земельных участков в порту Тамань, должны быть урегулированы в марте 2023 года, пишет газета.

Как указал консультант «Выгон Консалтинга» Артем Лебедской-Тамбиев, Россия является крупнейшим экспортером аммиака в мире (более 4,4 млн т в 2021 году), однако в стране по-прежнему отсутствуют мощности по его перевалке. По его словам, на фоне роста мировых цен на газ, которые составляют основную статью себестоимости производства, котировки аммиака в 2021–2022 годах были на очень высоком уровне, а некоторые зарубежные производители вынуждены были сокращать выпуск.

Терминал в Тамани является безальтернативным, добавил глава INFOLine Михаил Бурмистров, потому что о восстановлении прокачки по трубопроводу Тольятти — Одесса в текущих реалиях говорить не приходится. При этом эксперт усомнился в заложенных в «дорожной карте» сроках строительства терминала и объектов железнодорожной сети, более реалистичным ему кажется запуск комплекса не ранее второго квартала 2024 года.

Аммиак является ключевым компонентом удобрений. До начала конфликта на Украине на долю России приходилось 20% перевозимого морем аммиака, сообщала исследовательская компания ICIS. В день начала спецоперации один из крупнейших российских производителей удобрений «Тольяттиазот» приостановил экспорт аммиака. Позже руководство ООН не раз поднимало проблему нехватки удобрений на мировом рынке.

О том, что «Уралхим» с прошлого года строит альтернативный маршрут и порт в Тамани, ожидая экспорта аммиака, в ноябре на встрече с президентом Владимиром Путиным заявлял основной владелец «Уралхима» и председатель комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений Дмитрий Мазепин. Тогда речь шла об инвестициях в размере 50 млрд руб.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее указывал, что выступает против транзита российского аммиака, однако отмечал, что готов пойти на этот шаг лишь в случае возвращения украинских пленных. В Кремле его слова сочли неуместными: «Разве люди и аммиак — это одно и то же?»