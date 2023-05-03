Турция анонсировала встречу делегаций по зерновой сделке

Во встрече будут участвовать замы министров обороны России, Украины и Турции. Срок действия зерновой сделки истекает 18 мая. Москва не раз заявляла, что вторая часть соглашения, касающаяся российского агросектора, не выполняется

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Делегации России, Украины и Турции 5 мая проведут встречу в Стамбуле по обсуждению зерновой сделки, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, с инициативой провести встречу выступила Анкара, а Москва и Киев поддержали это предложение.

«Заместители министров обороны Турции, Украины и России планируют встретиться в Стамбуле в пятницу, 5 мая. В ходе встречи будут обсуждаться некоторые вопросы, в частности зерновая инициатива», — сказал Акар (цитата по CNN Turk).

По его словам, Анкара надеется, что зерновая сделка будет продолжаться «без каких-либо заминок». «Эта договоренность очень важна для мира и стабильности в регионе, а также для нуждающихся стран», — отметил министр. Он добавил, что Москва и Киев «благосклонно относятся» к продлению сделки.

В МИД России заявили ТАСС, что «вопрос не согласован».

Москва и Киев по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН в июле 2022 года. Часть договоренностей касается вывоза зерна с Украины, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года, затем в марте текущего года. Соглашение действует до 18 мая.

Западные страны и Украина неоднократно призывали вновь продлить сделку, но российские власти перспективы этого соглашения считают «не очень хорошими». Москва не раз заявляла, что вторая часть сделки, касающаяся российского агросектора, не выполняется. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, время, остающееся до истечения срока договоренностей, «сжимается, как шагреневая кожа», в то время как контакты не приносят результатов.

Помимо этого, Минобороны России обвинило Украину в нарушении гарантий безопасности гуманитарного коридора. Как сообщили в ведомстве, Киев использовал коридор в военных целях и атаковал пункты базирования Черноморского флота в Севастополе. Украина подтвердила причастность к атакам в Крыму и заявила, что ее целями были военные объекты, не связанные с зерновым соглашением.