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Консультации России и ООН по зерновой сделке пройдут 5 мая в Москве

Захарова: консультации России и ООН по зерновой сделке пройдут 5 мая в Москве
Фото: Mehmet Emin Calsikan / Reuters
Фото: Mehmet Emin Calsikan / Reuters

Консультации между Россией и ООН по выполнению меморандума о доступе российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок пройдут в Москве 5 мая, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Наши оценки выполнения меморандума Россия — ООН о доступе российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок хорошо известны, они не изменились. Могу сказать, что 5 мая в Москве пройдет очередной раунд консультаций по исполнению меморандума между российской межведомственной делегацией с ооновскими представителями во главе с генсеком ЮНКТАД Ребекой Гринспен», — сказала Захарова на брифинге.

Дата проведения встречи высокого уровня по зерновой сделке пока не согласована. Сроки обсуждаются.

Ранее глава турецкого Минобороны Хулуси Акар сообщил, что делегации России, Украины и Турции 5 мая проведут встречу в Стамбуле по обсуждению зерновой сделки. По его словам, с инициативой провести встречу выступила Анкара, а Москва и Киев поддержали это предложение.

Москва и Киев по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН в июле 2022 года. Часть договоренностей касается вывоза зерна с Украины, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года, затем в марте текущего года. Соглашение действует до 18 мая.

Западные страны и Украина неоднократно призывали вновь продлить сделку, но российские власти перспективы этого соглашения считают «не очень хорошими». Москва не раз заявляла, что вторая часть сделки, касающаяся российского агросектора, не выполняется. Кроме того, Минобороны утверждало, что Украина нарушила гарантии не использовать гуманитарный коридор в военных целях и атаковала пункты базирования Черноморского флота в Севастополе.

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Мария Захарова Зерновая сделка ООН
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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