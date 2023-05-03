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Над Крымом сбили два ударных беспилотника

Советник главы Крыма Крючков: над Крымом сработали системы ПВО, сбиты два ударных дрона
Глава Крыма Сергей Аксенов написал, что на юго-востоке полуострова отработали силы ПВО. Телеграм-каналы SHOT и Mash сообщали, что система сбила беспилотник над морем в Феодосии
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Над Крымом силами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты два ударных беспилотника, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале.

Глава Крыма Сергей Аксенов написал, что на юго-востоке полуострова успешно отработали силы ПВО, повреждений и пострадавших нет.

Система ПВО сбила беспилотник над морем в крымском городе Феодосия, сообщают телеграм-каналы SHOT и Mash. По их информации, дрон мог лететь в сторону морского нефтяного терминала.

1 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что силы флота вместе с ПВО отразили атаку дронов «на внешнем рейде», один беспилотник был сбит. Аксенов добавил, что дрон был сбит на западе полуострова.

В ночь на 29 апреля Севастополь также подвергся атаке беспилотников. Одно из устройство нанесло удар по нефтебазе в Казачьей бухте, второй был сбит силами флота из стрелкового оружия. Беспилотник повредил четыре цистерны, на месте столкновения возник пожар. Ему присвоили четвертый ранг сложности. Развожаев заверял, что гражданским объектам ничего не угрожает.

Пресс-служба Кремля 3 мая сообщила, что два украинских беспилотника ночью попытались атаковать кремлевскую резиденцию президента Владимира Путина. Его в этот момент там не было, дроны были выведены из строя. Пострадавших нет. В Кремле уточнили, что оценивают произошедшее как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации».

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При этом в пресс-службе Кремля отметили, что «российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Украина не атаковала «ни Путина, ни Москву», заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, Украине не хватает оружия для защиты собственных территорий, «поэтому мы не используем его где-то еще».

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Мир Ландау
Крым беспилотники ПВО Сергей Аксенов
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