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Развожаев сообщил о попадании дрона в резервуар с топливом и пожаре

Губернатор Развожаев: в Севастополе загорелся резервуар с топливом после попадания дрона
Резервуар загорелся в Казачьей бухте. Огнем охвачено около 1000 кв. м, пожару присвоен четвертый ранг сложности, сообщил губернатор Севастополя
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

В Севастополе загорелся резервуар с топливом, причиной пожара, по предварительным данным, стало попадание беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте», — написал он в телеграм-канале.

Огнем охвачено около 1000 кв. м, пожару присвоен четвертый ранг сложности, уточнил он. «По пострадавшим информация уточняется», — добавил губернатор.

В ночь на 24 апреля Развожаев сообщал, что Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на на внешнем рейде. Позднее он уточнил, что один дрон уничтожили силы противоподводно-диверсионной обороны, а второй взорвался сам. По его словам, в четырех жилых домах выбило стекла. Глава города подчеркнул, что в бухту Стрелецкую беспилотник не заходил. Внешний рейд Севастополя — «акватория, ограниченная меридианом мыса Херсонес, параллельно устья реки Кача и береговой линией до границ внутреннего рейда», пояснил он.

В понедельник днем Минобороны сообщило, что ночью Киев попытался атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе с помощью трех безэкипажных быстроходных катеров. На подходе к Севастопольской бухте все они были уничтожены, потерь нет, утверждали в ведомстве.

Вечером того же дня в министерстве заявили, что Украина 23 марта и 24 апреля атаковала пункт базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма безэкипажными катерами, нарушив обязательство не использовать гуманитарный коридор и украинские порты для ведения боевых действий против России, что «ставит под угрозу очередное продление «зерновой сделки» после 18 мая».

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Теги
Елена Чернышова
Севастополь Михаил Развожаев дрон Пожар
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