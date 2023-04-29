Удар беспилотника повредил четыре цистерны на нефтебазе в Севастополе

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 28 апр, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 28 апр, 16:15
Электрокроссовер из Поднебесной: чего ждать от новинки РБК Стиль и Voyah, 10:45
В туалете британского паба нашли чертежи по атомной подлодке Anson Политика, 10:33
Капризов провалил плей-офф НХЛ Спорт, 10:32
Bloomberg сообщил о проблемах беженцев с Украины в Румынии Политика, 10:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:15
Россияне ждут роста цен на жилье во втором квартале 2023 года Недвижимость, 10:14
Клуб НХЛ вылетел из плей-офф после грубой ошибки российского вратаря Спорт, 10:11
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Удар беспилотника повредил четыре цистерны на нефтебазе в Севастополе Политика, 10:09
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:06
Эксперты сообщили о падении интереса россиян к языкам стран релокации Общество, 10:00
Кадры крупного пожара на нефтебазе в Севастополе Политика, 09:54
Как быстро отыскать нужную вещь при огромном выборе в магазинах офпрайс РБК и Familia, 09:46
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 09:23
Губернатор исключил влияние пожара на снабжение Севастополя топливом Политика, 09:13
Военная операция на Украине ,  
0 

Удар беспилотника повредил четыре цистерны на нефтебазе в Севастополе

В результате удара беспилотника по нефтебазе в Севастополе повреждены четыре цистерны

Фото:Reuters Фото:ТАСС Фото:ТАСС Фото:Виктория Суконникова / ТАСС Фото:Карина Сапунова / ТАСС

Четыре цистерны повреждены в результате атаки беспилотников на топливный склад в Севастополе. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев, передает ТАСС.

Как рассказал губернатор, повреждены четыре цистерны, а остальные изолированы.

Удар беспилотника повредил четыре цистерны на нефтебазе в Севастополе
Video

Удар беспилотника произошел утром 29 апреля в микрорайоне Казачья бухта. Пожар охватил площадь в 1 тыс. кв. м, ему присвоили наивысший, четвертый, уровень сложности, на место прибыли 18 пожарных расчетов. Развожаев заверил, что гражданским объектам ничего не угрожает.

Пожар локализовали. 

Теги
Севастополь пожары Военная операция на Украине Михаил Развожаев
Материалы по теме
Кадры крупного пожара на нефтебазе в Севастополе
Политика
Губернатор исключил влияние пожара на снабжение Севастополя топливом
Политика
Пожар на складе топлива в Севастополе. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter