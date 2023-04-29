В результате удара беспилотника по нефтебазе в Севастополе повреждены четыре цистерны

Удар беспилотника повредил четыре цистерны на нефтебазе в Севастополе

Четыре цистерны повреждены в результате атаки беспилотников на топливный склад в Севастополе. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев, передает ТАСС.

Как рассказал губернатор, повреждены четыре цистерны, а остальные изолированы.

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Удар беспилотника произошел утром 29 апреля в микрорайоне Казачья бухта. Пожар охватил площадь в 1 тыс. кв. м, ему присвоили наивысший, четвертый, уровень сложности, на место прибыли 18 пожарных расчетов. Развожаев заверил, что гражданским объектам ничего не угрожает.

Пожар локализовали.