Михаил Развожаев: до нефтебазы в Севастополе смог долететь только один беспилотник

До нефтебазы в Севастополе смог долететь один беспилотник

Только один из беспилотников, атаковавших Севастополь, смог долететь до нефтебазы, еще один был сбит силами флота из стрелкового оружия, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«После работы экспертов на месте стало ясно, что до нефтяного резервуара смог долететь только один беспилотник», — написал он.

Губернатор уточнил, что обломки второго, сбитого военными, найдены на берегу, рядом с терминалом.

Развожаев ранее сообщил, минувшей ночью несколько беспилотников атаковали Севастополь, а два из них, ударили по нефтебазе в Казачьей бухте. «Естественно, работала по ним ПВО. Те, которые долетели, — их два, предварительно», — говорил он.

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