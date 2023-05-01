В Севастополе сообщили об отражении атаки беспилотников

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 28 апр, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 28 апр, 16:15
РПЛ представила Дзюбу в соцсетях в образе суперзлодея Скорпиона Спорт, 19:06
Бастрыкин поручил завести дело после схода поезда с рельсов под Брянском Политика, 18:54
В Израиле объяснили отмену экстренной репатриации из России Политика, 18:46
Кремлев пообещал найти в США новую федерацию бокса взамен ушедшей из IBA Спорт, 18:31
Почему театр начинается со школы Специальный проект, 18:28
МИД Германии сообщил об отъезде из России части немецких дипломатов Политика, 18:22
Умер народный артист России Георгий Демуров Общество, 18:13
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Сколько заработали российские авиакомпании. Инфографика Бизнес, 18:00
Украинский театр отказался от фестиваля в Венгрии из-за артистов России Политика, 18:00
В Севастополе сообщили об отражении атаки беспилотников Политика, 17:57
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 17:49
Как в России встретили Первомай. Фоторепортаж Общество, 17:45 
В ФСБ раскрыли детали о бомбе на опоре ЛЭП в Ленобласти Политика, 17:41
Россиянка в 16 лет не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Мадриде Спорт, 17:32
Военная операция на Украине ,  
0 

В Севастополе сообщили об отражении атаки беспилотников

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отражении атаки дронов
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов на город, ее отражает система ПВО. Один из беспилотников удалось сбить
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник на западе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«Наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно», — написал он и призвал местных жителей сохранять спокойствие.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, силы флота вместе с ПВО отражают атаку дронов «на внешнем рейде», один из них сбит.

Севастополь подвергся еще одной атаке беспилотников в ночь на 29 апреля. Один из дронов нанес удар по нефтебазе в Казачьей бухте, второй был сбит силами флота из стрелкового оружия, говорил Развожаев. Были повреждены четыре цистерны, возник пожар. Огонь охватил 1 тыс. кв. м, пожару присвоили четвертый ранг сложности. Развожаев заверил, что гражданским объектам ничего не угрожает.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк назвала удар по нефтебазе «одним из элементов подготовки к наступлению украинской армии».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сергей Аксенов Крым беспилотники Михаил Развожаев Севастополь
Материалы по теме
Развожаев заявил, что удар по нефтебазе нанесли два беспилотника
Политика
В Киеве назвали удар по Севастополю частью подготовки к наступлению
Политика
Над Крымом одновременно с атакой на Севастополь сбили два беспилотника
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter