В Севастополе сообщили об отражении атаки беспилотников

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов на город, ее отражает система ПВО. Один из беспилотников удалось сбить

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник на западе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«Наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно», — написал он и призвал местных жителей сохранять спокойствие.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, силы флота вместе с ПВО отражают атаку дронов «на внешнем рейде», один из них сбит.

Севастополь подвергся еще одной атаке беспилотников в ночь на 29 апреля. Один из дронов нанес удар по нефтебазе в Казачьей бухте, второй был сбит силами флота из стрелкового оружия, говорил Развожаев. Были повреждены четыре цистерны, возник пожар. Огонь охватил 1 тыс. кв. м, пожару присвоили четвертый ранг сложности. Развожаев заверил, что гражданским объектам ничего не угрожает.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк назвала удар по нефтебазе «одним из элементов подготовки к наступлению украинской армии».