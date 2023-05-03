Минобороны сообщило об уничтожении самолета Украины российским Су-35

Экипаж российского истребителя Су-35 обнаружил и уничтожил самолет украинских вооруженных сил в зоне военной операции, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

В ведомстве добавили, что экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование и прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации.

Накануне Минобороны сообщило о трех сбитых самолетах Украины за сутки: два МиГ-29 — в районах населенных пунктов Ульяновка ДНР и Миролюбовка Херсонской области, Су-25 — у поселка Велетенское Херсонской области. По данным ведомства, всего с начала проведения военной операции было уничтожено 416 самолетов ВСУ.

Штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29 состоят на вооружении ВВС Украины со времен распада СССР. После начала российской спецоперации две страны НАТО — Польша и Словакия — решили передать Киеву истребители МиГ-29 и Су-25. Позже к ним присоединилась Северная Македония — в марте страна сообщила о передаче Украине своих Су-25.

Россия критикует поставки оружия и военной техники Киеву со стороны США и европейских стран. Обсуждение вопроса о передаче Украине более современных истребителей пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл ростом вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине.