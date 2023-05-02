Минобороны России сообщило о трех сбитых самолетах Украины за сутки

Минобороны: за последние сутки ВС России сбили два украинских МиГ-29 и один Су-25

Два МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины сбиты в ДНР и Херсонской области, сообщили в Минобороны. Также за последние сутки российские войска нанесли удары по 92 артиллерийским подразделениям ВСУ

Фото: Минобороны России

За последние сутки российские силы ПВО и ВКС сбили три украинских самолета: в ДНР — МиГ-29, в Херсонской области — МиГ-29 и Су-25, сообщило Минобороны России в сводке о ходе военной операции.

«Два украинских истребителя МиГ-29 сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка Донецкой народной республики и Миролюбовка Херсонской области. Кроме того, самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области», — сказано в сообщении. По данным Минобороны, с начала проведения военной операции уничтожены 416 самолетов ВСУ.

Всего за сутки российские войска нанесли удары по 92 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и технике украинских войск в 124 районах. Помимо этого, Минобороны сообщило о боях в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут), где российские десантники «выполняли задачи по сковыванию подразделений ВСУ на флангах штурмовых отрядов».

Штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29 состоят на вооружении ВВС Украины со времен распада СССР. После начала российской спецоперации три страны НАТО — Болгария, Польша и Словакия — пообещали передать Киеву 70 истребителей МиГ-29 и Су-25. Позже к ним присоединилась Северная Македония, которая в марте сообщила о передаче Украине четырех Су-25.

Россия критикует поставки оружия и военной техники Киеву со стороны США и европейских стран. Обсуждение вопроса о передаче Украине более современных истребителей пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл ростом вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине.