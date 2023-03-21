Минобороны Северной Македонии подтвердило передачу Украине Су-25

О передаче четырех Су-25 Северной Македонией, купленных ранее у самой Украины, СМИ писали еще летом, но официально Скопье информацию не подтверждал. Македонию тогда поблагодарили в офисе президента Украины

Штурмовик Су-25 (Фото: Global Look Press)

Северная Македония действительно поставила Украине штурмовики Су-25, заявила министр обороны страны Славянка Петровска, передает Janes.

«Поставленное Украине оборудование состоит из стрелкового оружия и боеприпасов к нему, артиллерийских орудий, танков, истребителей «Су», противотанкового вооружения и ПВО, а также снаряжения для военной авиации», — сказала министр.

Прошлым летом издание MKD написало, что Северная Македония безвозмездно передала Украине четыре штурмовика Су-25, которые Скопье купил у Киева в 2001 году за €4 млн. Издание отмечало, что эти самолеты республика собиралась продать еще в 2004-м либо модернизировать по стандартам НАТО. Кроме того, Украине были переданы «танки третьего поколения», купленные у нее в том же году, что и штурмовики.

Janes отмечает, что речь идет о трех одноместных Су-25с и одном двухместном Су-25УБ, непригодных для полета. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк тогда поблагодарил Киев за передачу танков и самолетов.

Ранее о планах передать Украине самолеты МиГ-29 также объявили Польша и Словакия. На прошлой неделе польский президент Анджей Дуда говорил, что Варшава может направить Киеву четыре таких самолета уже в ближайшие дни, а другие еще предстоит обслужить и подготовить.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия в ответ на поставки Украине вооружений будет полнее задействовать имеющийся у нее потенциал.