МЧС: на аэродроме в деревне Гостилицы Ленобласти произошел пожар

В Ленобласти произошел пожар на аэродроме

Вид на аэродром в Гостилицах (Фото: gostilicy.ru)

В деревне Гостилицы Ленинградской области произошел пожар на аэродроме, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС.

Как рассказали в ведомстве, сообщение о возгорании поступило около 7:00. На территории аэродрома горели покрышки, площадь возгорания составила 15 кв. м.

Пожар уже ликвидирован, пострадавших нет.

О пожаре на территории аэродрома в Гостилицах ранее сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке». По его данным, находившиеся в ангарах вертолеты эвакуировали из-за пожара на аэродроме.

Аэродром Гостилицы — самый крупный аэродром авиации общего назначения в Северо-Западном федеральном округе. Там базируются больше 100 различных воздушных судов — на открытых стоянках и в ангарах.

Утром 1 мая губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о подрыве одной из опор ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района. На второй опоре обнаружили «неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство», уточнил он. Позже взрывотехники сняли заряд с взрывателем и обезвредили его.

По данным ФСБ, разминированное взрывное устройство имело электронное управление. Ведомство возбудило уголовное дело по ст. 281 (диверсия) и 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК. Прокуратура Ленинградской области начала проверку.