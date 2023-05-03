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В Ленобласти произошел пожар на аэродроме

МЧС: на аэродроме в деревне Гостилицы Ленобласти произошел пожар
Вид на аэродром в Гостилицах
Вид на аэродром в Гостилицах (Фото: gostilicy.ru)

В деревне Гостилицы Ленинградской области произошел пожар на аэродроме, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС.

Как рассказали в ведомстве, сообщение о возгорании поступило около 7:00. На территории аэродрома горели покрышки, площадь возгорания составила 15 кв. м.

Пожар уже ликвидирован, пострадавших нет.

О пожаре на территории аэродрома в Гостилицах ранее сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке». По его данным, находившиеся в ангарах вертолеты эвакуировали из-за пожара на аэродроме.

Аэродром Гостилицы — самый крупный аэродром авиации общего назначения в Северо-Западном федеральном округе. Там базируются больше 100 различных воздушных судов — на открытых стоянках и в ангарах.

Утром 1 мая губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о подрыве одной из опор ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района. На второй опоре обнаружили «неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство», уточнил он. Позже взрывотехники сняли заряд с взрывателем и обезвредили его.

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По данным ФСБ, разминированное взрывное устройство имело электронное управление. Ведомство возбудило уголовное дело по ст. 281 (диверсия) и 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК. Прокуратура Ленинградской области начала проверку.

Теги
Пожар МЧС новости аэродром Ленинградская область
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