В ФСБ раскрыли детали о бомбе на опоре ЛЭП в Ленобласти
Взрывное устройство, которое разминировали на опоре линии электропередачи в Ленинградской области, имело электронное управление, сообщили «Российской газете» в пресс-службе регионального управления ФСБ.
РБК направил запрос в пресс-службу УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
О подрыве одной из опор ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района сообщил утром 1 мая губернатор Александр Дрозденко. На второй опоре обнаружили «неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство», уточнил он. Позже взрывотехники сняли заряд с взрывателем и обезвредили его.
Населенные пункты и гражданская инфраструктура вблизи места происшествия обесточены не были, отметил губернатор. В пресс-службе Ленинградской атомной электростанции рассказали ТАСС, что АЭС работает в штатном режиме.
ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 281 (диверсия) и 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК. Прокуратура Ленинградской области начала проверку.