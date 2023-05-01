ФСБ: взрывное устройство на опоре ЛЭП в Ленинградской области имело электронное управление

В ФСБ раскрыли детали о бомбе на опоре ЛЭП в Ленобласти

Фото: ТАСС

Взрывное устройство, которое разминировали на опоре линии электропередачи в Ленинградской области, имело электронное управление, сообщили «Российской газете» в пресс-службе регионального управления ФСБ.

РБК направил запрос в пресс-службу УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О подрыве одной из опор ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района сообщил утром 1 мая губернатор Александр Дрозденко. На второй опоре обнаружили «неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство», уточнил он. Позже взрывотехники сняли заряд с взрывателем и обезвредили его.

Населенные пункты и гражданская инфраструктура вблизи места происшествия обесточены не были, отметил губернатор. В пресс-службе Ленинградской атомной электростанции рассказали ТАСС, что АЭС работает в штатном режиме.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 281 (диверсия) и 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК. Прокуратура Ленинградской области начала проверку.