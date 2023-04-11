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Власти назвали упавший в Ленобласти объект

Власти Ленинградской области сообщили о падении зонда Росгидромета под Всеволожском

В окрестностях города Всеволожск в Ленинградской области упал метеорологический зонд Росгидромета. Об этом РБК сообщил вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин.

О том, что около города упал воздушный шар с закрепленной на нем электроникой, ранее сообщили телеграм-каналы 112 и SHOT. По информации 112, шар обнаружили местные жители, которые обратились в полицию. На фотографиях, которые показал канал, было видно, что аэростат сдут. Он был оборудован электронным блоком с проводами.

Зонд обнаружили около 18:00 по местному времени, передал телеканал 78. Шар приземлился на дачном участке в СНТ «Океан», писал телеграм-канал «Mash на Мойке», об этом же сообщал SHOT. СНТ с таким названием находится во Всеволожском районе примерно в 13 км к юго-востоку от Всеволожска.

Ранее, 5 апреля, самодельный дрон упал на дачном участке в подмосковном Подольске. Его нашла местная жительница, которая обратилась в правоохранительные органы. На участок приехали полицейские. Они не нашли на дроне приспособления для крепления сторонних устройств или взрывчатки.

Теги
Санкт-Петербург Росгидромет зонд новости
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