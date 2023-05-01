Губернатор сообщил о разминировании бомбы у опоры ЛЭП в Ленобласти
Саперы разминировали взрывное устройство у опоры линии электропередач в Ленинградской области, угрозы подрыва больше нет. Об этом заявил губернатор региона Алекасандр Дрозденко в телеграм-канале.
«Угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована. Взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем», — написал глава региона.
Специалисты продолжают обследовать другие опоры линии, добавил он.
Утром Дрозденко сообщил в телеграм-канале, что в ночь на 1 мая в Сусанинском поселении Гатчинского района Ленинградской области подорвали опору линии электропередач. Кроме того, возле второй опоры нашли «неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство», писал губернатор. На место вызвали взрывотехников, также туда приехали сотрудники ФСБ и прокуратуры.
Населенные пункты и гражданская инфраструктура не были обесточены в результате подрыва, сеть была переключена в автоматическом режиме.