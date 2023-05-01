Прокуратура: по факту подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти начата проверка

Прокуратура начала проверку из-за подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти

Фото: drozdenko_au_lo / Telegram

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения опоры ЛЭП из-за взрыва в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

«Руководство прокуратуры региона на месте происшествия координирует работу следственных, оперативных органов и аварийных служб», — рассказали в прокуратуре.

Обрушение опоры ЛЭП произошло в Гатчинском районе ночью. Возле второй опоры нашли неизвестный предмет, похожий на взрывное устройство. Устройство было разминировано. Саперы продолжают обследовать другие опоры линии.

Ранее губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что населенные пункты и гражданская инфраструктура не были обесточены в результате подрыва, сеть была переключена в автоматическом режиме.

В пресс-службе Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) сообщили ТАСС, что подрыв ЛЭП никак не повлияет на ее работу. «Работаем в штатном режиме двумя блоками на мощности 2200 МВт. Два блока в ремонте с 20 и 25 апреля», — уточнили в пресс-службе.

По данным прокуратуры, взрыв опоры был произведен при помощи «неустановленного вещества» в непосредственной близости от объекта электрической сети.