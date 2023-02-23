Джонсон заявил об амбициях на должность генсека НАТО

В настоящее время генсоком НАТО является Йенс Столтенберг, чьи полномочия истекают в сентябре 2023 года. В офисе альянса уже объявили о нежелании Столтенберга идти на 4-й срок. Джонсон пообещал рассмотреть возможность выдвижения

Йенс Столтенберг и Борис Джонсон (Фото: Justin Tallis / Getty Images)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает себя кандидатом на должность генерального секретаря НАТО. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала «Рада».

«Отличная мысль. Я должен объявить, что есть такая задумка. <...> Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкая, как никогда», — сказал Джонсон, отвечая на вопрос о своих перспективах возглавить альянс.

Джонсон занимал пост премьера Британии с июля 2019 года, или в общей сложности два года и 349 дней. Он один из глав британского правительства с самыми короткими сроками на посту с 1900 года. Лидер списка — Эндрю Бонар Лоу, который проработал 209 дней. Предшественница Джонсона — Тереза Мэй — была премьером три года и 11 дней. Отставка Джонсона последовала за увольнением десятков сотрудников правительства Британии на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера. Последний устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли и приставал к двум мужчинам. Когда это стало известно, Пинчер извинился и подал в отставку. Также выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие посты, знал, что в отношении него проводилось парламентское расследование о домогательствах. Джонсон в интервью Sky News извинился перед избирателями и заявил, что сожалеет о своих решениях по назначениям Пинчера. После отставки Джонсон хотел заняться продолжением продвижения поддержки Украины западными странами, в том числе в США, писала Financial Times со ссылкой на его союзников. The Telegraph отмечала, что он рассматривает возможность ухода из политики и заняться написанием книг.

Нынешний генсек НАТО Йенс Стотенберг стал главой альянса и председателем Совета объединения в марте 2014 года, он вступил в должность в октябре того же года. Изначально планировалось, что его полномочия истекут в 2018 году, однако их затем дважды продлевали на два года. В начале февраля 2022 года Столтенберга назначили главой Центрального банка Норвегии. Он должен был приступить к работе после завершения службы в НАТО, однако после начала российской спецоперации на Украине полномочия Столтенберга продлили до конца сентября 2023 года.

В ноябре NYT со ссылкой на источники писала, что в качестве основного кандидата на пост генерального секретаря НАТО в Вашингтоне рассматривают канадского вице-премьера и министра финансов Кристю Фриланд с украинскими корнями.

В конце января Politico писала, что многие участники НАТО считают продление срока полномочий Столтенберга реальным. После этого официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что Столтенберг не собирается продлевать срок полномочий в четвертый раз. До работы в альянсе Столтенберг был премьер-министром Норвегии с 2000 по 2001 год и 2005 по 2013 год.