Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:02
Джонсон заявил об амбициях на должность генсека НАТО Политика, 21:01
Путин подписал закон о новом порядке расчета цены нефти для налогов Экономика, 20:59
Серхио Рамос завершил карьеру в сборной Испании после звонка тренера Спорт, 20:54
Шольц счел неразумными атаки на Россию с помощью переданного Киеву оружия Политика, 20:49
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре Политика, 20:39
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 20:33
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Вернувшийся с похорон отца Овечкин сыграет в ближайшем матче «Вашингтона» Спорт, 20:29
В Госдепе допустили передачу Украине истребителей нового поколения Политика, 20:13
Главред «Дождя» опроверг смену собственника телеканала Технологии и медиа, 19:53
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 19:48
Вяльбе отреагировала на поддержку спортсменов Международной федерацией Спорт, 19:47
Власти Украины направили Китаю предложение о встрече Политика, 19:37
В турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение Общество, 19:29
Политика ,  
0 

Джонсон заявил об амбициях на должность генсека НАТО

В настоящее время генсоком НАТО является Йенс Столтенберг, чьи полномочия истекают в сентябре 2023 года. В офисе альянса уже объявили о нежелании Столтенберга идти на 4-й срок. Джонсон пообещал рассмотреть возможность выдвижения
Йенс Столтенберг и Борис Джонсон
Йенс Столтенберг и Борис Джонсон (Фото: Justin Tallis / Getty Images)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает себя кандидатом на должность генерального секретаря НАТО. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала «Рада».

«Отличная мысль. Я должен объявить, что есть такая задумка. <...> Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкая, как никогда», — сказал Джонсон, отвечая на вопрос о своих перспективах возглавить альянс.

Джонсон занимал пост премьера Британии с июля 2019 года, или в общей сложности два года и 349 дней. Он один из глав британского правительства с самыми короткими сроками на посту с 1900 года. Лидер списка — Эндрю Бонар Лоу, который проработал 209 дней. Предшественница Джонсона — Тереза Мэй — была премьером три года и 11 дней.

Отставка Джонсона последовала за увольнением десятков сотрудников правительства Британии на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера. Последний устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли и приставал к двум мужчинам. Когда это стало известно, Пинчер извинился и подал в отставку.

Также выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие посты, знал, что в отношении него проводилось парламентское расследование о домогательствах. Джонсон в интервью Sky News извинился перед избирателями и заявил, что сожалеет о своих решениях по назначениям Пинчера.

После отставки Джонсон хотел заняться продолжением продвижения поддержки Украины западными странами, в том числе в США, писала Financial Times со ссылкой на его союзников. The Telegraph отмечала, что он рассматривает возможность ухода из политики и заняться написанием книг.

Нынешний генсек НАТО Йенс Стотенберг стал главой альянса и председателем Совета объединения в марте 2014 года, он вступил в должность в октябре того же года. Изначально планировалось, что его полномочия истекут в 2018 году, однако их затем дважды продлевали на два года. В начале февраля 2022 года Столтенберга назначили главой Центрального банка Норвегии. Он должен был приступить к работе после завершения службы в НАТО, однако после начала российской спецоперации на Украине полномочия Столтенберга продлили до конца сентября 2023 года.

В ноябре NYT со ссылкой на источники писала, что в качестве основного кандидата на пост генерального секретаря НАТО в Вашингтоне рассматривают канадского вице-премьера и министра финансов Кристю Фриланд с украинскими корнями.

В конце января Politico писала, что многие участники НАТО считают продление срока полномочий Столтенберга реальным. После этого официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что Столтенберг не собирается продлевать срок полномочий в четвертый раз. До работы в альянсе Столтенберг был премьер-министром Норвегии с 2000 по 2001 год и 2005 по 2013 год.

Читайте на РБК Pro
«Он вам все провалит»: кого и почему опасно повышать — шесть типажей
Богатые россияне уезжают за границу. Надо ли брендам гнаться за ними
Как землетрясение в Турции пошатнуло экономику страны и позиции Эрдогана
Работа, за которую не стыдно: куда идут уволенные сотрудники бигтехов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
НАТО Йенс Столтенберг Борис Джонсон
Материалы по теме
Байден анонсировал саммит НАТО в США в год юбилея альянса
Политика
Байден исключил «усталость» НАТО и раскол из-за конфликта на Украине
Политика
Путин поддержал идею сделать НАТО участником договора о ядерных ракетах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter