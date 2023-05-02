Посольство России в Польше направило протест в связи с «захватом школы»

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Посольство России в Польше направило ноту протеста в МИД республики после «захвата русской школы» в Варшаве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство.

В МИДе ранее обещали жесткий ответ на «захват школы» при посольстве России в Варшаве.

Утром 29 апреля полиция ворвалась на территорию школы при посольстве России. Это произошло после того, как МИД Польши обратился в госведомства с просьбой завести дело в отношении «двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации». Одно из зданий — школа при посольстве, другое — дом, где ранее проживали российские дипломаты, но сейчас не заселенный.

Полицейские потребовали у сотрудников посольства покинуть здание. Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что дипломаты были вынуждены подчиниться требованиям правоохранительных органов. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что даст правовую оценку инциденту.



В марте прошлого года после начала военной операции на Украине польские власти заблокировали счета российских посольства и торгпредства. В ответ российская сторона заблокировала счета польского посольства в Москве.

В апреле прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства и торгпредства.