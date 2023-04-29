Польша потребовала до вечера освободить школу при посольстве России

Власти Польши дали время до 19:00 мск, чтобы освободить здание школы при посольстве России

Школа при посольстве России в Польше, Варшава (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Власти Польши дали сотрудникам школы при посольстве России в Варшаве время до 19:00, чтобы покинуть здание, сообщает «РИА Новости».

Ранее в здание школы пришла полиция. Позже к зданию школы прибыл представитель посольства, советник-посланник Андрей Ордаш. Он назвал действия польских властей незаконными и обещал, что Москва примет ответные дипломатические меры.

Польский МИД ранее обратился в госведомства с просьбой завести дело в отношении «двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации». Речь шла о двух адресах, по первому из которых расположена школа при посольстве России, по второму ранее проживали российские дипломаты, но теперь оно не заселено и нуждается в ремонте.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, государство пребывания обязано «даже в случае вооруженного конфликта уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами».