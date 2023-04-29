СК даст правовую оценку «захвату» школы при посольстве России в Варшаве

Фото: РИА Новости

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку «захвату здания школы» при российском посольстве в Варшаве, сообщает ведомство.

СК поясняет, что в СМИ распространялась информация о том, что «польские власти вторглись на территорию школы при посольстве России в Варшаве с целью ее захвата».

«Глава ведомства поручил следователям запросить необходимую информацию в МИД России и дать правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего», — говорится в сообщении.

Утром 29 апреля полиция и представители мэрии потребовали пустить их на территорию школы при российском посольстве в Варшаве, получив отказ, они взломали замок и потребовали покинуть здание до 19:00 мск.

Польский МИД счел, что российское посольство не использовало «в дипломатических и консульских целях» здание, где располагается школа, а также здание, где прежде жили дипломаты (теперь оно пустует и требует ремонта). Последнее Варшава изъяла у России после начала военной операции на Украине и планировала передать Киеву.

Посольство вынуждено подчиниться этим требованиям, сказал глава дипмиссии Сергей Андреев. МИД России расценил действия польских властей как нарушение Венской конвенции и «вторжение», пообещав «жесткий ответ».

К 17:44 все проживавшие на территории школы сотрудники и учителя покинули здание с личными вещами. На вывоз школьного имущества польские власти дали еще семь дней, рассказал советник-посланник российской дипмиссии Андрей Ордаш. Он до этого говорил, что всего там находится 29 человек, включая детей.

За три дня до этого Польша изъяла замороженные после начала боев на Украине счета российских посольства и торгпредства. По данным Rzeczpospolita, речь шла об $1,1 млн. Россия в ответ заморозила счета польского посольства в Москве, Кремль пообещал ответить на изъятия средств.