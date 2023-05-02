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В Госдепе прокомментировали атаки беспилотников на объекты в России

В Госдепе США отреагировали на атаки беспилотников на объекты в Брянской области и Крыму
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

США продолжат поддерживать Украину и пытаться привлечь Москву к ответственности за начало военной операции, сказал заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель. Так он прокомментировал атаки беспилотников на объекты в России.

«Я позволю нашим украинским партнерам рассказать о своих операциях, которые они решили предпринять», — сказал Патель в ответ на вопрос, какова позиция Госдепа по последним атакам украинских беспилотников на гражданские объекты в Брянской области, в Севастополе и Крыму.

«Я думаю, что для всех нас здесь очень, очень важно помнить, что одна страна агрессивно вторгается, пытается стереть границы другой. И это Россия пытается вторгнуться в Украину, стереть ее границы, уничтожить ее национальную идентичность», — подчеркнул представитель Госдепа.

Он заявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать украинских партнеров, как и раньше, а также продолжат предпринимать шаги по привлечению России к ответственности.

Об атаке беспилотника на Брянскую область 28 апреля сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, в Суземском районе были повреждены гараж и автомобиль, а также одно домовладение. Никто не пострадал.

1 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что силы флота вместе с ПВО отражают атаку дронов «на внешнем рейде», один беспилотник был сбит. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что дрон был сбит на западе полуострова.

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Севастополь подвергся еще одной атаке беспилотников в ночь на 29 апреля. Один из дронов нанес удар по нефтебазе в Казачьей бухте, второй был сбит силами флота из стрелкового оружия, говорил Развожаев. Были повреждены четыре цистерны, возник пожар. Огонь охватил 1 тыс. кв. м, пожару присвоили четвертый ранг сложности. Развожаев заверял, что гражданским объектам ничего не угрожает.

Теги
Госдепартамент США беспилотники Брянская область Крым Севастополь
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