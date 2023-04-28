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Гладков заявил о массовой атаке беспилотников в Белгородской области

Гладков: Шебекинский городской округ Белгородской области подвергся массовой атаке дронов
В Шебекинском городском округе была повреждена линия электропередачи, в Муроме на частный дом с парашюта упал снаряд. Люди не пострадали
Фото: сервис Google Maps
Фото: сервис Google Maps

Шебекинский городской округ Белгородской области попал под «массовый обстрел с беспилотников», сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Никто не пострадал, значительных разрушений нет, но повреждена линия электропередачи.

В селе Муром Шебекинского округа на частный жилой дом с парашюта упал снаряд. Там тоже нет пострадавших, место происшествия оцепили.

Гладков за последние месяцы неоднократно сообщал об атаках беспилотников. Например, 17 апреля ВСУ с помощью дрона «обстреляли хутор» Лозовая Рудка в Борисовском районе. В результате была повреждена крыша в частном доме, в нем выбило окна. В начале месяца в Новой Таволжанке Шебекинского городского округа с беспилотника было сброшено два взрывных устройства — они попали в огороды, никто не пострадал.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники
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