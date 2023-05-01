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Мизулина подтвердила блокировки счетов блогеров из-за неуплаты налогов

Глава Лиги безопасного интернета Мизулина: счета блогеров блокируют за неуплату налогов

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подтвердила сообщения о блокировке счетов блогеров из-за неуплаты налогов и допустила, что произойдет еще не один «громкий» инцидент, связанный с подобной ситуацией. Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

«Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьезно взялась за блогерское сообщество. Долгие годы оно было в тени <...> Сейчас видим, что системная работа со стороны налоговой службы, Следственного комитета идет полным ходом», — сказала Мизулина.

В конце апреля на пункте пропуска «Красная Горка» в Смоленской области при попытке пересечь границу с Белоруссией задержали блогера Елену Блиновскую. Она передвигалась на арендованной иномарке и планировала покинуть Россию.

Ей предъявили обвинение в неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК), а также отмывание средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). По первой статье Блиновской грозит до трех лет лишения свободы, а по второй — до семи лет.

По версии следствия, Блиновская, будучи индивидуальным предпринимателем, платила налоги по упрощенной системе налогообложения. При этом она получала гораздо большие суммы, чем предусмотрено лимитом (не более 150 млн руб. в год), в том числе от продажи тренинг-марафонов.

Предполагается, что за три года она не уплатила НДС и НДФЛ на сумму более 918 млн руб. 28 апреля суд отправил Блиновскую под домашний арест. В СК утверждали, что блогер в ходе допроса раскаялась и в полном объеме признала вину. При этом ее адвокат отверг версию о попытке Блиновской скрыться от правосудия за границей.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Федеральная налоговая служба должна держать на особом контроле лайф-коучей, которые зарабатывают в соцсетях.

Теги
Екатерина Мизулина Лига безопасного интернета блогеры блокировка счетов
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