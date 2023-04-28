Защита Блиновской заявила о перечислении в бюджет «значительной суммы»

Защита Елены Блиновской в суде заявила о перечислении в бюджет «значительной суммы»

Блиновскую обвиняют в неуплате почти 1 млрд руб. налогов. Ее адвокат заявила, что блогер внесла в бюджет «значительную сумму», судья подтвердила, что был совершен налоговый платеж. Точные цифры они не озвучили

Елена Блиновская (в центре) в зале суда (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Блогер Елена Блиновская, которую обвиняют в неуплате почти 1 млрд руб. налогов, перечислила в бюджет «значительную сумму, сообщила ее адвокат в ходе заседания Пресненского суда, на котором рассматривается вопрос об избрании Блиновской меры пресечения.

«Защита представила платежное поручение, подтверждающее добровольное перечисление значительной суммы в бюджет», — сказала адвокат блогера, не уточнив сумму (цитата по ТАСС).

Судья на заседании подтвердила, что к делу приобщили «копию платежного поручения от 28 апреля о перечислении Блиновской добровольного единого налогового платежа», отмечает «РИА Новости». Сумма также не была озвучена.

Следствие попросило назначить блогеру домашний арест до 26 июня, адвокат — запрет определенных действий, поскольку Блиновская не собиралась скрываться от следствия, сдала свой загранпаспорт, а также является многодетной матерью.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области вблизи границы с Белоруссией. Следствие считает, что блогер не уплатила 918 млн руб. налогов в период с 2019 по 2021 год. В марте 2023-го Блиновская заявляла, что ее команда юристов и бухгалтеров «ведет учет достойно» и платит налоги.

У блогера провели обыски, после задержания она была допрошена. Ей предъявили обвинение по двум статьям УК: ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере). Блиновская признала свою вину.

Уголовные дела о неуплате налогов возбуждены против еще двух блогеров — Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга Артема, а также против Александры Митрошиной. В их случаях речь идет о меньших суммах ущерба государству — Лерчек, как считает следствие, не уплатила 300 млн руб., а Митрошина — 120 млн руб.