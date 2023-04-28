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Адвокат опроверг попытку Блиновской скрыться от правосудия

Адвокат: Елена Блиновская не собиралась скрыться от правосудия
Елена Блиновская
Елена Блиновская (Фото: Елена Блиновская / VK)

Блогер Елена Блиновская не пыталась скрыться от правосудия. Об этом сообщил ее адвокат в зале суда, передает «РИА Новости».

«Поездка была плановой, у нее не было повесток, уведомлений о возбуждении уголовного дела, она планировала посетить другую страну, провести бизнес-встречу. Скрываться она не собирается, вчера она отдала свой заграничный паспорт следователю», — сказал адвокат блогера в Пресненском суде Москвы.

РБК направил запрос в Московскую коллегию адвокатов «Сальникова и партнеры».

Блиновскую задержали 27 апреля на подъезде к российско-белорусской границе. Газета «Известия» со ссылкой на источник писала, что Блиновская направилась в сторону белорусской границы после того, как ее предупредили о возможном задержании в аэропорту. В МВД рассказали, что с собой у нее были билеты в Ташкент.

Блогера подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 млн руб. и отмывании денег (ч. 2 ст. 198 УК, наказывается штрафом от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или штрафом в размере дохода за период от 18 месяцев до трех лет либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, а также п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет с возможным штрафом, ограничением свободы либо запретом заниматься определенной деятельностью).

СК сообщил, что Блиновская полностью признала свою вину. Защита блогера заявила, что она уже перечислила в бюджет «значительную сумму».

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У Блиновской более 5 млн подписчиков в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta). Она вела курс лекций и практических занятий по личностному росту «Марафон желаний» и тренинги по финансовому благополучию и отношениям.

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