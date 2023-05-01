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Володин предложил ФНС взять на особый контроль коучей из соцсетей

Володин: ФНС должна держать на особом контроле работу лайф-коучей в социальных сетях
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Федеральная налоговая служба (ФНС) должна держать на особом контроле лайф-коучей, которые зарабатывают в соцсетях. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Зарабатывая большие состояния на доверии людей, некоторые, как мы видим, используют мошеннические схемы, чтобы не платить налоги», — написал Володин. Речь, по его словам, может идти об огромных суммах: от миллионов до миллиардов рублей.

Часто к подобной практике прибегают те, «кто пытается учить жизни, освоив социальные сети», продолжил политик. «Правильно, когда подобные вопросы на особом контроле Федеральной налоговой службы», — считает спикер Госдумы.

Володин предложил тратить взысканные с коучей средства на ремонт школ и больниц, «решение проблем людей», а также на поддержку военнослужащих и их семей.

Ранее, 27 апреля, блогера Елену Блиновскую задержали на пункте пропуска «Красная Горка» в Смоленской области при попытке пересечь границу с Белоруссией. Она передвигалась на арендованной иномарке и планировала покинуть Россию. Ей предъявили обвинение в неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК). За совершение этого преступления Блиновской грозит до трех лет лишения свободы. Блогеру также вменяют отмывание средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). За это предусмотрено наказание в виде семи лет лишения свободы.

По версии следствия, Блиновская, будучи индивидуальным предпринимателем, платила налоги по упрощенной системе налогообложения. «Упрощенка» предполагает доход в размере не более 150 млн руб. в год. Блогер получала гораздо большие суммы, в том числе от продажи тренинг-марафонов.

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Следствие полагает, что обвиняемая вместе с соучастниками раздробила бизнес так, чтобы ее доходы поступали на расчетные счета аффилированных юрлиц (18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей), применяющих упрощенную систему налогообложения. Предполагается, что за три года она не уплатила НДС и НДФЛ на сумму более 918 млн руб. Известно, что часть денег пошла на покупку автомобиля и оборудования для компании, владельцем которой является ее муж Алексей. Он был допрошен как свидетель по делу.

28 апреля суд отправил Блиновскую под домашний арест. В СК утверждали, что блогер в ходе допроса раскаялась и в полном объеме признала вину. При этом ее адвокат отверг версию о попытке Блиновской скрыться от правосудия за границей.

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Вячеслав Володин коуч налоги ФНС
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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
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