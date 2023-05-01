В США сообщили о гибели бывшего морпеха под Артемовском

На окраине Артемовска (украинское название — Бахмут) в апреле погиб бывший американский морской пехотинец, 26-летний Купер «Харрис» Эндрюс родом из Кливленда, штат Огайо, сообщили его мать Уиллоу Эндрюс и товарищи из группы добровольцев «Комитет сопротивления», которые вместе с погибшим были на Украине, передает CNN.

Он присоединился к «Иностранному легиону» (иностранцы, воюющие на стороне Киева) в ноябре прошлого года. Мать Эндрюса сказала, что его контракт закончился в марте, но он решил остаться на Украине.

По ее словам, Эндрюс был ранен из миномета, вероятно, 19 апреля на подъездной дороге к городу, которую украинские военные используют для пополнения резервов и эвакуации мирных жителей. Как рассказала женщина, его тело все еще не найдено. В «Комитете сопротивления» говорят, что Эндрюс погиб, помогая в эвакуации мирного населения.

Госдепартамент США подтвердил смерть американского гражданина на Украине, не называя его имени, пишет CNN. «Мы поддерживаем связь с семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь», — сказал представитель Госдепа.

В Артемовске на протяжении нескольких месяцев ведутся ожесточенные бои. 19 апреля советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские войска взяли под контроль около 90% территории города, а все дороги к нему контролирует российская артиллерия.

В тот же день российское Минобороны сообщило, что подразделения ВДВ блокировали город с северной и южной окраин. 25 апреля ведомство заявило, что российские войска пресекают попытки Украины перебросить резервы в город.

Украинское командование оценивает ситуацию в городе как сложную. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ВСУ не могут оставить Артемовск, поскольку это откроет российским войскам плацдарм для наступления.

Минобороны не раз сообщало об участии в боях на стороне Киева иностранных военныв и отчитывалось об их уничтожении. В прошлом июне военное ведомство приводило статистику, согласно которой больше всего наемников приезжает из Польши, Канады и США. Некоторые из них погибли, некоторые предпочли покинуть зону конфликта.