CNN: в России освободили задержанного при переходе границы морпеха из США

CNN сообщил об освобождении в России американского морпеха

Россия освободила 35-летнего американского ветерана морской пехоты Тейлора Дадли из штата Мичиган, сообщает CNN.

Он был задержан российскими пограничниками в апреле 2022 года при пересечении границы между Польшей и Калининградской областью.

В Польше он был на музыкальном фестивале и непонятно почему пересек границу, отмечает телеканал.

Задержание Дадли не афишировалось, поскольку его семья хотела, чтобы переговоры о его освобождении оставались конфиденциальными.

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