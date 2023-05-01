Мэр Тбилиси назвал причину невыдачи Грузии статуса кандидата в ЕС

Каха Каладзе (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости )

Грузия не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз из-за своей позиции по антироссийским санкциям. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает 1TV.

Решение не присваивать Грузии статус кандидата в члены ЕС Каладзе назвал политическим. Грузинское руководство, по мнению мэра, представляет для Евросоюза проблему, так как «не присоединяется к санкциям, не начинает войну [и] не открывает «второй фронт» в стране».

«Я много раз повторял и еще раз скажу, что Грузия заслужила статус кандидата в Евросоюз. <...> Мы были первыми, кто его заслужил. <...> Я всегда буду рад успехам украинцев. Однако, если смотреть реально, с параметрами и цифрами, Грузия первой делает конкретные шаги — проводит реформы, борется с коррупцией», — сказал мэр Тбилиси.

Грузинские власти готовы делать все возможное для получения статуса, однако, если этого не случится, проблемы в этом не будет, считает политик.

В июне 2022-го Украина и Молдавия стали кандидатами в члены Евросоюза. Этот вопрос рассматривался и в отношении Грузии, однако страна статус так и не получила. Брюссель обещал предоставить его государству, «как только будут решены оставшиеся приоритеты».

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал отказ в статусе политическим и заявил, что решение не основывалось на заслугах конкретных стран. Не давать Грузии статус страны — кандидата в члены ЕС Брюссель попросили глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия и парламентская оппозиция Грузии в лице «Единого национального движения», утверждал премьер.

Грузия после начала российской военной операции на Украине решила не вводить санкции против Москвы. Гарибашвили подчеркивал, что действует в интересах страны и народа.

Российское руководство, в свою очередь, заявляло, что Вашингтон, Брюссель и Лондон пытаются убедить руководство Грузии «в необходимости открытия так называемого второго фронта», чтобы вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией. Об этом, в частности, говорил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Гарибашвили подчеркивал, что его партия не допустит открытия второго фронта на территории Грузии, пока остается у власти.