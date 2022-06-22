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Военная операция на Украине ,  
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Тбилиси заявил о просьбе Киева не давать Грузии статус кандидата в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдавии, но не Грузии
Ираклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили (Фото: Yves Herman / AP)

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия и парламентская оппозиция Грузии в лице «Единого национального движения» просили Брюссель не давать Грузии статус кандидата в члены ЕС, заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили.

«Вместе с вами, дорогие оппоненты, настойчиво требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата, представитель украинских властей господин Арахамия, который является вашим другом. Европе практически был поставлен ультиматум: если Грузия получит статус кандидата, мы будем очень разочарованы», — цитирует Гарибашвили портал Newsgeorgia.

Он также назвал оппозиционного депутата Саломе Самадашвили (партия «Лело для Грузии») «предателем родины», заявив, что она ездила в Брюссель и просила не предоставлять Грузии статус кандидата в ЕС.

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Фото:Шах Айвазов / AP

«Единое национальное движение» (ЕНД) — правящая партия в годы президентства Михаила Саакашвили. Саломе Самадашвили ранее была ее членом, но в феврале 2022 года перешла в партию «Лело», которая выступает за многопартийность в парламенте Грузии, где доминируют ЕНД и ныне правящая «Грузинская мечта».

Как отмечает Newsgeorgia, в годы правления Саакашвили Самадашвили была послом в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге, а также возглавляла миссию Грузии в ЕС. Представители правящей партии страны заявляли, что она использует свои связи в Брюсселе, чтобы нанести ущерб репутации правительства «Грузинской мечты».

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев показал «стремление и решимость соответствовать европейским ценностям и стандартам». При этом, отметили в ЕК, Украине необходимо продолжить реформу судебной системы, борьбу с коррупцией и влиянием олигархов, а также приведение законодательства в соответствие с европейским.

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Положительную рекомендацию от Еврокомиссии также получила Молдавия, а Грузии ее было решено не давать до выполнения ряда условий. Грузинские власти заявляли, что Тбилиси заслужил получение статуса 30-летней «борьбой за демократию» и реформами, осуществленными правительством за последние девять лет.

Окончательное решение о предоставлении статуса кандидатов на вступление ЕС Украине и Молдавии должны принять европейские лидеры на саммите 23–24 июня.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов
Евросоюз Грузия Украина Давид Арахамия Ираклий Гарибашвили

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