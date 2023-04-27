МВД показало видео обыска у Блиновской

На кадрах силовики рассматривают украшения и сумки в гардеробе Блиновской. Утром блогера задержали при попытке пересечь границу с Белоруссией. Против нее возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств

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МВД опубликовало видео обысков у блогера Елены Блиновской, которую ранее задержали в рамках дела о неуплате налогов на 918 млн руб.

На кадрах силовики заходят в дом блогера, рассматривают украшения и сумки в гардеробе.

Блиновскую задержали утром 27 апреля на пункте пропуска «Красная Горка» в Смоленской области при попытке пересечь границу с Белоруссией. При себе у блогера были билеты на рейс в Ташкент, сообщило МВД. По словам источника «Известий», в сторону Белоруссии Блиновская направилась после того, как ее предупредили о возможном задержании в аэропорту.

Основанием для задержания Блиновской стало уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере. По данным следствия, блогер раздробила бизнес на аффилированные организации и ИП, чтобы платить налоги по упрощенной системе налогообложения, которая, за рядом исключений, освобождает от уплаты НДФЛ и НДС. Ущерб государству с 2019 по 2021 год составил более 918 млн руб., сообщил СК. При этом более 43 млн руб. из этой суммы Блиновская легализовала, купив автомобиль, который впоследствии стал принадлежать мужу, оборудование для фирмы, учредителем которой являлся супруг, и товары для фирмы его сестры, говорится в сообщении столичной прокуратуры. Муж Блиновской проходит по делу в качестве свидетеля.

Сама Блиновская в марте подчеркивала, что «ведет учет достойно» и платит НДС в отличие от других блогеров, заподозренных в уклонении от налогов. Дело против нее — третье в отношении популярных блогеров. В марте дела возбудили в отношении Александры Митрошиной и Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга.