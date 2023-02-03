Пригожин призвал Зеленского «бороться до конца» за Артемовск

Пригожин заявил, что необходимо «биться дальше», поскольку Артемовск — «главное событие этой войны». Зеленский ранее заявил, что украинские войска будут бороться за город сколько смогут и не сдадут его

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал украинского президента Владимира Зеленского «бороться до конца» за город Артемовск (украинское название — Бахмут). Слова бизнесмена приводит его пресс-служба в телеграм-канале.

«К вам многие обращаются с просьбой вывести войска из Бахмута. Не делайте этого. Артемовск — главное событие этой войны. Мы должны биться дальше. Вы проявите трусость. Вас перестанут уважать», — заявил Пригожин.

Он продолжил: «Украинский народ не простит вам сдачи Артемовска частной военной структуре. Сопротивляйтесь. Боритесь до конца».

Ранее Зеленский по итогам саммита «Украина — ЕС» заявил, что Украина будет бороться за Артемовск столько, сколько сможет. Он добавил, что «никто не будет сдавать» город. Ранее о том, что Украина не может оставить Артемовск, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он указал, что страна платит «огромную цену» за удержание города, но сдать его нельзя, так как речь идет не просто о территориях, а о «наших домах».

Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника писал, что в ЕС и США считают, что украинским военным придется уйти из Артемовска. Как объяснил собеседник агентства, это нужно, чтобы подготовиться к активной фазе боевых действий весной, когда она получит новую партию военной помощи.

Боевые действия на артемовском направлении идут несколько месяцев. В январе российские силы взяли под контроль несколько населенных пунктов в районе Артемовска, крупнейший из них — город Соледар. Также под контролем России оказались населенный пункт Соль близ этого города, села Благодатное и Клещеевка к югу от Артемовска, Подгородное, расположенное к северу от города, и другие. В середине января в ежедневной сводке Минобороны указывало, что «штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями ВДВ при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск». 24 января ведомство сообщило об ударе по пункту управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ и складу ракетно-артиллерийского вооружения в районах Артемовска и Новоукраинки.