Организаторы заявили о 430 тыс. митингующих из-за реформы судов в Израиле

Crowd Solutions: 209 тыс. человек вышли на протесты в Тель-Авиве из-за судебной реформы

В Тель-Авиве возобновились масштабные акции протеста в преддверии открытия летней сессии Кнессета (парламента Израиля). К вечеру 29 апреля на них вышли около 209 тыс. человек, передает израильский 13-й телеканал со ссылкой на подсчеты компании CrowdSolutions.

Такое количество протестующих, по оценке компании, собралось на центральной улице Каплан к 20:30 по местному времени (совпадает с мск). Еще 30 тыс. человек собрались в Хайфе, 18 тыс.— в Кфар-Сабе и 16 тыс — в Нетании, подсчитала CrowdSolutions.

Другой израильский телеканал «N12» со ссылкой на подсчеты компании Sightec утверждает, что в демонстрации участвовали около 150 тыс. человек. Организаторы сообщают о 430 тыс. участников акций по всей стране, пишет The Times of Israel. Вначале прошлого года население Израиля составляло 9,5 млн человек.

Демонстранты пообещали возобновить протесты в четверг, 4 мая. Эту дату они объявили «Днем национального равенства», сообщает газета.

В ходе протестной акции в Тель-Авиве полиция задержала пятерых человек, пишет газета Calcalist со ссылкой на ведомство.

Протесты в Израиле продолжаются 17-ю неделю подряд. Их вызвала судебная реформа, которую продвигает правительство действующего премьера Биньямина Нетаньяху.

План судебной реформы в Израиле 4 января представил министр юстиции Ярив Левин. Он предполагает предоставление правительству неограниченного контроля над назначением судей и сокращение полномочий Верховного суда.

Протесты против нововведений продолжаются с того момента, однако они обострились после увольнения критиковавшего реформу министра обороны Израиля Йоава Галанта 26 марта. Противники реформы обвинили авторов законопроекта в намерении сконцентрировать власть в руках правящей партии.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент страны Ихцак Герцог призвали правительство приостановить реформу. 27 марта Нетаньяху и министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир договорились отложить рассмотрение закона о судебной реформе до летней сессии парламента. Нетаньяху подчеркивал, что хочет «предотвратить раскол общества».