Крупнейшие протесты в истории Израиля: на улицы вышли 500 тыс. человек

Протесты в Израиле стали крупнейшими за всю историю, бывший премьер Лапид назвал происходящее кризисом. Поддержку протестующим уже выразил президент Израиля

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В городах Израиля прошли многотысячные акции протеста против реформы Верховного суда, демонстрации продолжаются по выходным десятую неделю подряд. Акции стали крупнейшими в истории страны.

Организаторы говорят, что в протестах приняли участие до 500 тыс. человек (в начале прошлого года население Израиля составляло 9,5 млн человек).

На митинг в Хайфе вышли, по оценкам полиции, 50 тыс. человек, в Раанане — 9 тыс. в Кирьят-Оно — 3,5 тыс. В Тель-Авиве в митинге участвовали 250 тыс. человек. Митинги меньшего размера прошли как минимум в 95 разных городах по всему Израилю.

Экс-премьер, нынешний лидер оппозиции Яир Лапид заявил о «величайшем кризисе» в истории Израиля. Он указал, что в дни, когда Иран и Саудовская Аравия договариваются о восстановлении отношений, «обрушивается волна терроризма» и экономика сталкивается с проблемами, правительство волнует лишь «сокрушение израильской демократии».

С осуждением реформы выступает и израильский президент Ицхак Герцог, назвав планы правительства «кошмаром». Он призвал правящую партию отказаться от закона, чтобы страну миновал кризис.