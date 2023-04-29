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Пригожин сообщил о продвижении ЧВК «Вагнер» на 100-150 м в Артемовске

Евгений Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» за день продвинулись на 100-150 м в Артемовске

Бойцы частной военной компании «Вагнер» в Артемовске (украинское название — Бахмут) продвинулись на 100-150 м, под контролем украинских сил остается менее 3 кв. км города, заявил основатель ЧВК, российский бизнесмен Евгений Пригожин. Аудиозапись сообщения публикует его пресс-служба в телеграм-канале.

«Сегодня подразделения ЧВК «Вагнер» продвинулись на 100-150 метров. Под противником в Бахмуте осталось 2,98 квадратных километров территории города», — сказал Пригожин.

Артемовск — город в ДНР, расположенный на Бахмут-Торецкой возвышенности на реке Бахмут, в 89 км к северо-востоку от Донецка. Его население до начала конфликта составляло около 70 тыс. человек.

 В Артемовске на протяжении нескольких месяцев ведутся ожесточенные бои. В середине апреля советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские войска взяли около 90% территории Артемовска, а все дороги к нему контролирует российская артиллерия.

В тот же день российское Минобороны сообщило, что подразделения ВДВ блокировали город с северной и южной окраин. 25 апреля ведомство заявило, что российские войска пресекают попытки Украины перебросить резервы в город.

26 апреля командующий Силами специальных операций (ССО) ВСУ Виктор Хоренко приехал в Артемовск. Он оценил обстановку в городе как сложную, но заявил, что украинские войска «знают, что нужно делать и как действовать в текущих условиях».

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Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ВСУ не могут оставить Артемовск, потому что это откроет российским войскам плацдарм для наступления. В то же время в начале апреля он заверил, что в случае «еще более горячих событий и опасности потери личного состава и окружения» будут приняты «правильные решения».

Теги
Персоны
Артёмовск (Бахмут) ЧВК Вагнер Евгений Пригожин
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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