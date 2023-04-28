Турция выразила готовность войти в рабочую группу по экспорту аммиака

Антониу Гутерриш и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Турция готова участвовать в деятельности рабочей группы, которая будет создана в случае достижения соглашения по аммиакопроводу Тольятти — Одесса. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем, передает агентство DHA.

Аммиакопровод Тольятти — Одесса был построен в конце 1970-х годов, первая очередь была введена в строй в октябре 1979 года. По трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 млн т сырья. Транзит по нему был остановлен 24 февраля 2022 года в связи с конфликтом на Украине.

Аммиак является ключевым компонентом удобрений. Его экспорт планировали согласовать в рамках Черноморской зерновой сделки, заключенной в июле прошлого года. Однако в ноябре президент России Владимир Путин заявил, что после продления осенью зерновой сделки по запуску аммиакопровода между Тольятти и Одессой «движений никаких нет», и добавил, что вопрос будут прорабатывать с ООН.

В январе в российском МИДе сообщили, что ООН не предпринимает активных действий для возобновления экспорта российского аммиака по данному трубопроводу.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил в сентябре, что выступает против поставок российского аммиака через территорию государства, однако готов согласиться на это при условии освобождения всех украинских пленных.

В марте «Коммерсантъ» узнал, что власти утвердили «дорожную карту» строительства первого в России терминала по перевалке аммиака и азотных удобрений в Тамани. Он должен заменить остановленный экспортный маршрут через Одессу. Первую очередь проекта «Тольяттиазот» (ТОАЗ, входит в группу «Уралхим») запустят уже в конце 2023 года, вторую — к декабрю 2025 года.