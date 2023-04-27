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Россия перегнала США по производству удобрений

Андрей Гурьев: Россия обогнала США по объему производства удобрений
Объем производства за последние десять лет вырос на 40%, но Россия столкнулась с падением экспорта из-за западных санкций, сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев
Склад удобрений в России
Склад удобрений в России (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Россия обогнала США и Индию по объемам производства минеральных удобрений и стала второй после Китая по этому показателю, заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), бывший гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Мы обогнали Соединенные Штаты, Индию в производстве и сегодня являемся крупнейшим производителем минеральных удобрений в мире после Китая», — отчитался он.

Гурьев сообщил, что за последние десять лет производство всех видов удобрений в России выросло на 40% — до 55 млн т. За тот же период объем поставок на внутренний рынок вырос в 2,5 раза — до 13,2 млн т, что является абсолютным рекордом.

Россия — крупнейший в мире экспортер удобрений с объемом поставок за рубеж на уровне 37–38 млн т, отметил Гурьев. В то же время он отметил, что речь идет о 2021 годе, поскольку в 2022 году «понятно, что у нас произошло небольшое падение, связанное с введением санкций и всей проблематикой экспорта». В 2022 году, по данным РАПУ, экспорт российских удобрений снизился на 15%.

По данным International Fertilizers Association на начало 2022 года, крупнейшими производителями удобрений в мире были Китай (доля около 30%), США (13%), Россия (12%), Индия (10%) и Канада (9%). На начало 2022 года Россия была лидером по экспорту удобрений (15%), за ней следовали Китай (13%) и Канада (7%).

Трудности с экспортом российских удобрений возникли после введения санкций Евросоюза из-за российской военной операции на Украине. Продукция оказалась заблокирована в европейских портах. Снятие препятствий для поставок на мировой рынок упомянуто в тексте соглашения о вывозе украинского зерна из черноморских портов, которое уже несколько раз продлевали.

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Россия неоднократно заявляла, что договоренности о содействии экспорту удобрений не реализуются. В марте МИД пригрозил приостановить участие в сделке 18 мая, если продвижения не будет. В ответ в ООН сообщили о «значительном прогрессе» при разрешении этой ситуации.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
удобрения ФосАгро Владимир Путин Андрей Гурьев
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