В Херсонской области заявили о перемещениях сил ВСУ к Днепру

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В Николаевской и Херсонской областях в последние дни происходят «массовые перемещения» украинских войск, несколько колонн попали под удары российских сил, заявил глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов, передает ТАСС.

«Они стояли в Снигиревке и вышли. За последние три дня было нанесено поражение нескольким колоннам ВСУ, по крайней мере одну колонну наша авиация точно накрыла между селами Евгеновка и Бобровый Кут», — сказал он.

Барбашов рассказал об информации, что войска выдвинулись в сторону Кривого Рога, добавив, что они двигаются в сторону Днепра. По его словам, эти действия ВСУ «не вполне понятные: не концентрация войск, а именно очень массовые перемещения». Барбашов отметил, что среди перемещающихся войск «очень много неместных военных».

Снигиревский район раньше входил в состав Николаевской области Украины, но летом прошлого года присоединился к Херсонской области. Этот регион вошел в состав России в конце сентября.

В последнее время власти присоединившихся к России осенью прошлого года регионов не раз говорили о переброске сил ВСУ на разные направления. Так, член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в ночь на 27 апреля Киев ускорил переброску военных, которые следуют в район города Орехова.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники утром 28 апреля рассказал, что Украина перебрасывает резервы личного состава, техники и артиллерии в расположенные неподалеку от Артемовска (украинское название — Бахмут) населенные пункты, чтобы отправить их в город, где на протяжении последних месяцев ведутся бои.

Украинские власти говорили, что весной ВСУ планируют перейти в контрнаступление. Newsweek со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона называл конкретную дату — 30 апреля. Премьер Денис Шмыгаль более вероятным сроком счел лето этого года. В Верховной Раде заявили, что из-за нехватки вооружения наступление отодвинули на неопределенный срок.

В Кремле подчеркивали, что Москва тщательно отслеживает все высказывания о контрнаступлении украинских военных.