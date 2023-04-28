Марочко заявил о переброске сил ВСУ для отправки в Артемовск

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Украина перебрасывает резервы личного состава, техники и артиллерии в расположенные неподалеку от Артемовска (украинское название — Бахмут) населенные пункты, чтобы отправить их в город, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«В населенный пункт Дружковка прибыла воинская колонна с личным составом и военной техникой без опознавательных знаков. В составе колонны два БТР-80, пять автомобилей ЗИЛ-131 и восемь «Урал». У каждого автомобиля на буксире было закреплено артиллерийские орудие Д-20 либо Д-30», — рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Марочко, после непродолжительной стоянки в Дружковке колонна выдвинулась в направлении Артемовска.

Дружковка, согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», находится примерно в 35 км от Артемовска.

В Артемовске на протяжении нескольких месяцев ведутся ожесточенные бои. В середине апреля советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские войска взяли около 90% территории Артемовска, а все дороги к нему контролирует российская артиллерия.

Тогда же российское Минобороны сообщило, что подразделения ВДВ блокировали населенный пункт с северной и южной окраин. 25 апреля ведомство заявило, что российские войска пресекают попытки Украины перебросить резервы в город.

26 апреля командующий Силами специальных операций (ССО) ВСУ Виктор Хоренко приехал в Артемовск. Он оценил обстановку в городе как сложную, но заявил, что украинские войска «знают, что нужно делать и как действовать в текущих условиях».

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ВСУ не могут оставить Артемовск, потому что это откроет российским войскам плацдарм для наступления. В то же время в начале апреля он заверил, что в случае «еще более горячих событий и опасности потери личного состава и окружения» будут приняты «правильные решения».