Рогов заявил об усилении переброски сил ВСУ в Запорожской области ночью
Владимир Рогов: ВСУ ночью усилили переброску сил в Запорожской области
В ночь на 27 апреля украинские войска ускорили переброску сил в Запорожской области, заявил член совета областной администрации Владимир Рогов в телеграм-канале.
По его словам, переброска личного состава и техники ведется по мосту Преображенского через остров Хортица (расположен в черте города Запорожье, который остается под контролем Киева), оттуда украинские силы следуют в район города Орехов.
«С наступлением темноты движение интенсифицировано. Средства объективного контроля фиксируют грузовики, тенты, лафеты орудий и транспорт с боеприпасами. В обратном направлении следуют одиночные бензовозы. Ранее в сутки в ночное время проходило не более 2-3 единиц тяжелой гусеничной техники», — написал Рогов.
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