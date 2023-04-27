Путин по видеосвязи поучаствует в церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по видеосвязи примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на первый блок АЭС «Аккую», которая строится в Турции по российскому проекту. Об участии президента ранее сообщил Кремль.

В конце марта Эрдоган допускал очный визит Путина для участия в церемонии загрузки топлива. Позднее турецкий лидер уточнил, что президент России подключится к мероприятию по видеосвязи, об этом также заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Это первая атомная электростанция в Турции, соглашение о ее возведении Москва и Анкара заключили в 2010 году, а в 2018-м началось ее строительство. АЭС строится по проекту «Росатома» на южном побережье страны, в провинции Мерсин. Она возводится по схеме BOO (англ. build-own-operate, «строй — владей — управляй»), то есть российская госкорпорация выступает основным инвестором и совладельцем новой станции, покрывая свои расходы доходами от последующей продажи электроэнергии. Общий объем инвестиций в проект составит $22 млрд, говорил Путин в 2017 году. В 2022 году «Росатом» подчеркивал, что у него есть все ресурсы для реализации проекта АЭС в Турции даже в том случае, если сторонние инвесторы не войдут в проект на приемлемых для компании условиях.

Мощность каждого из четырех энергоблоков АЭС составит 1200 МВт. По плану «Аккую» должна на этапе ввода в строй всех энергоблоков выдавать 35 млрд кВт·ч электроэнергии в год. Строительство первого энергоблока началось в 2021-м. После его введения в эксплуатацию в этом году остальные энергоблоки будут вводиться поэтапно с интервалом в один год, отмечал «Росатом».

Эрдоган называл начало строительства «Аккую» «историческим моментом». Он подчеркивал, что с выходом на полную мощность АЭС будет удовлетворять 10% потребностей Турции в электроэнергии, снизив зависимость от газа и угля.