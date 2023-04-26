Путин примет участие в церемонии на АЭС «Аккую» в Турции по видеосвязи
Президент России Владимир Путин планирует принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую» в формате видеоконференции, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК. Мероприятие пройдет 27 апреля.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается поговорить с Путиным перед церемонией, сообщил ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын. По его словам, президенты обсудят ситуацию на Украине и двусторонние отношения.
АЭС «Аккую» строится на южном побережье Турции, в провинции Мерсин. Это первая атомная электростанция в стране. Совместный проект Москвы и Анкары предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.
Стоимость строительства оценивается в $20 млрд. По словам Эрдогана, вклад станции в экономику Турции составит $6,5 млрд. Первый энергоблок АЭС планируется задействовать в 2023 году, остальные три — до 2026 года с промежутками в один год. Срок эксплуатации предприятия — 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.