Эрдоган анонсировал участие Путина в церемонии на АЭС по видеосвязи

27 апреля на АЭС «Аккую» в турецком Мерсине завезут ядерное топливо. Эрдоган ранее допускал, что Путин лично приедет на церемонию, но в Кремле это не подтвердили. Российский президент поучаствует в ней по видеосвязи

Фото: Туран Салджы / Sputnik / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую» по видеосвязи, сообщил каналу TRT Haber турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Церемония должна состояться 27 апреля. Эрдоган ранее допускал, что Путин может приехать в Турцию, чтобы лично на ней присутствовать, однако в Кремле заявили, что решение об этом еще не принято. Ранее о подготовке визита Путина писало издание DikGazete, но Москва это не подтвердила.

Тем не менее, пообещал представитель президента Дмитрий Песков, российская сторона «так или иначе будет достойно представлена» на церемонии. Он назвал АЭС важным проектом для двусторонних отношений и в целом для развития турецкой энергетики.

В проектной компании «Аккую Нуклеар», которую российская сторона учредила в Турции в 2010 году, ранее сообщили «РИА Новости», что ядерное топливо планируется завезти на площадку сооружения АЭС «Аккую» и поместить его в хранилище. С этого момента станция станет ядерным объектом, а Турция — страной, где есть атомная энергетика.

Почти 100% в капитале «Аккую Нуклеар» владеют компании «Росатома».

АЭС «Аккую» строится на южном побережье Турции, в провинции Мерсин. Это первая атомная электростанция в стране. Проект предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР и реализуется по модели build — own — operate («строй — владей — эксплуатируй»). Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость строительства оценивается в $20 млрд. По словам Эрдогана, вклад строящейся совместно с Россией станции в экономику Турции составит $6,5 млрд.

Первый энергоблок АЭС планируется задействовать в 2023 году, остальные три — до 2026 года с промежутками в один год. Срок эксплуатации предприятия — 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

10 марта в Турции прошла церемония закладки фундамента третьего энергоблока АЭС «Аккую», Эрдоган и Путин участвовали в ней по видеосвязи. В начале апреля Песков сообщил, что Путин в Москве обсуждал церемонию загрузки топлива на станции с представителем турецкого президента Ибрагимом Калыном.

