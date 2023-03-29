Эрдоган допустил визит Путина в Турцию в конце апреля

Эрдоган: Путин 27 апреля может посетить Турцию и поучаствовать в церемонии на АЭС «Аккую»

Президент России Владимир Путин 27 апреля посетит Турцию и примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.

«Возможно, 27 апреля господин Путин тоже приедет или мы вместе подключимся через онлайн-систему и, надеюсь, сделаем первый шаг», — сказал он.

АЭС «Аккую» строится на южном побережье Турции, в провинции Мерсин. Это первая атомная электростанция в стране. Соответствующее российско-турецкое соглашение было подписано в мае 2010 года.



Проект предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР и реализуется по модели build — own — operate («строй — владей — эксплуатируй»). Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость сооружения станции оценивается в $20 млрд.

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