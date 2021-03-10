Путин и Эрдоган запустили строительство нового блока АЭС «Аккую»

Строительная площадка АЭС «Аккую» (Фото: Туран Салджы / Sputnik / РИА Новости)

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции дали старт началу строительства третьего энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции. Трансляцию мероприятия вел РБК.

«Я хотел бы выразить удовлетворение тем, что слаженные усилия российских и турецких специалистов — атомщиков, инженеров, рабочих — позволяют обеспечить строительство АЭС в соответствии с согласованным графиком», — сказал Путин.

Российский президент также отметил, что реализации проекта не смогла помешать даже пандемия коронавируса. Президент Турции, в свою очередь, сообщил, что строительство последнего блока станции запланировано на 2022 год.

«Аккую» — четырехблочная АЭС с реакторами ВВЭР-1200, она находится в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря.