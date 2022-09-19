Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Байсаров и ГПБ предложили построить обход Нижнего Новгорода за ₽170 млрд Бизнес, 07:00
Guardian узнал о переговорах Киева по передаче замороженных активов ЦБ Политика, 06:54
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 06:49
Минэнерго Турции сообщило об «ускоренном темпе» работ на АЭС «Аккую» Политика, 06:25
Китайский космический аппарат нашел следы океана на Марсе Технологии и медиа, 06:25
Гутерриш призвал Киев и Москву обменять пленных в формате «всех на всех» Политика, 06:12
На Тайване произошло второе за два дня землетрясение Общество, 05:57
Бизнес предложил ввести мораторий на штрафы за просроченный авторемонт Бизнес, 05:53
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Президент Ирана заявил о сближении стран, находящихся под санкциями США Политика, 05:48
Польша выступила против лишения Венгрии финансирования ЕС на €7,5 млрд Политика, 05:35
Посол заявил об отказе ФРГ от отношений с Россией из-за помощи Украине Политика, 05:23
«Коммерсантъ» узнал об изъятии ₽5 млрд по делу экс-мэра Махачкалы Амирова Общество, 05:12
NASA с помощью спутника пойдет на таран астероида. Видео Технологии и медиа, 05:00
Насколько в России подорожали автомобильные запчасти: реальные цифры Авто, 05:00
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Минэнерго Турции сообщило об «ускоренном темпе» работ на АЭС «Аккую»

Работы на атомной электростанции (АЭС) «Аккую» будут продолжены в ускоренном темпе, график проекта является обязательным. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, передает Yeni Şafak.

«Достигнуто соглашение относительно атомной электростанции «Аккую». Наше министерство, особенно наш президент [Реджеп Тайип Эрдоган], приложили интенсивные усилия, чтобы сблизить стороны и преодолеть проблемы», — сказал он.

Донмез отметил, что первый блок АЭС должен быть введен в эксплуатацию уже в 2023 году.

Путин и Эрдоган запустили строительство нового блока АЭС «Аккую»
Политика
Строительная площадка АЭС &laquo;Аккую&raquo;

АЭС «Аккую» строится на южном побережье Турции в провинции Мерсин. Это первая атомная электростанция, сооружаемая в республике. Соглашение между Россией и Турцией было подписано в мае 2010 года.

Проект предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР и реализуется по модели build — own — operate («строй — владей — эксплуатируй»). Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.

В декабре 2010 года «Росатом» (доля госкорпорации в проекте составляет 99,2%) учредил на территории Турции проектную компанию — АО «Аккую Нуклеар». В конце июля «Аккую Нуклеар» была вынуждена прекратить сотрудничество с турецким подрядчиком IC Ictas. Турецкая компания назвала действия российской стороны по «сокращению присутствия турецких компаний в проекте» неправомерными.

16 сентября президент России Владимир Путин заявил, что все проблемные вопросы, связанные со строительством в Турции АЭС «Аккую», закрыты, подписаны окончательные документы. Он выразил надежду, что первый блок АЭС «Аккую» будет запущен в срок — в 2023 году.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Компании снижают бюджеты на обучение сотрудников. Чем его можно заменить
Инструкции
Pro
Почему закон о субсидиях на электрокары угрожает дружбе США и Южной Кореи
Статьи
Pro
Фото: Jed Jacobsohn / Getty Images Четыре реакции на страх, которые только усилят его
Статьи
Pro
Теория U: как принимать верные решения в бизнесе и жизни
Статьи
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Mark Wilson / Getty Images Больше не зеленые: как Европа возвращается к ископаемым энергоносителям
Статьи
Pro
Раскладываем бизнес по полочкам: как управленцу принимать верные решения
Статьи
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить
Инструкции
Теги
АЭС «Аккую» АЭС Турция Россия Росатом
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Путин и Эрдоган запустили строительство нового блока АЭС «Аккую»
Политика
Путин и Эрдоган заложили новый блок АЭС «Аккую». Видео
Экономика
Путин и Эрдоган запустят строительство третьего блока АЭС «Аккую»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter