Минэнерго Турции сообщило об «ускоренном темпе» работ на АЭС «Аккую»

Работы на атомной электростанции (АЭС) «Аккую» будут продолжены в ускоренном темпе, график проекта является обязательным. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, передает Yeni Şafak.

«Достигнуто соглашение относительно атомной электростанции «Аккую». Наше министерство, особенно наш президент [Реджеп Тайип Эрдоган], приложили интенсивные усилия, чтобы сблизить стороны и преодолеть проблемы», — сказал он.

Донмез отметил, что первый блок АЭС должен быть введен в эксплуатацию уже в 2023 году.

АЭС «Аккую» строится на южном побережье Турции в провинции Мерсин. Это первая атомная электростанция, сооружаемая в республике. Соглашение между Россией и Турцией было подписано в мае 2010 года. Проект предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР и реализуется по модели build — own — operate («строй — владей — эксплуатируй»). Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.

В декабре 2010 года «Росатом» (доля госкорпорации в проекте составляет 99,2%) учредил на территории Турции проектную компанию — АО «Аккую Нуклеар». В конце июля «Аккую Нуклеар» была вынуждена прекратить сотрудничество с турецким подрядчиком IC Ictas. Турецкая компания назвала действия российской стороны по «сокращению присутствия турецких компаний в проекте» неправомерными.

16 сентября президент России Владимир Путин заявил, что все проблемные вопросы, связанные со строительством в Турции АЭС «Аккую», закрыты, подписаны окончательные документы. Он выразил надежду, что первый блок АЭС «Аккую» будет запущен в срок — в 2023 году.