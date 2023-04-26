Кремль сообщил, что получили письмо генсека ООН Путину о зерновой сделке

Сергей Лавров и Антониу Гутерриш (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Письмо от генсека ООН Антониу Гутерриша президенту России Владимиру Путину с предложениями по зерновой сделки «передано по дипломатическим каналам». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

Песков добавил, что письмо «рассматривается».

24 апреля офис Гутерриша сообщил, что генсек ООН передал Лаврову письмо для Владимира Путина с предложениями по зерновой сделке. В письме излагаются предлагаемые дальнейшие действия, «направленные на совершенствование и расширение» зерновой сделки «с учетом позиций, недавно высказанных сторонами, и рисков, связанных с отсутствием глобальной продовольственной безопасности».

В Кремле говорили, что зерновая сделка может быть продлена только при соблюдении условий России. Сделка, которая была заключена Россией и Украиной по отдельности с Турцией и ООН в июле 2022 года, истекает 18 мая. Часть договоренностей в сделке касается вывоза с Украины зерна, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Страны Запада и Украина призывают продлить зерновую сделку, но в России говорят, что по ней должен произойти «ощутимый прогресс по большим системным вопросам», которые препятствуют доступу удобрений и сельхозпродукции из России на мировой рынок. Кроме того, Минобороны России обвиняло Украину в атаке на пункты базирования Черноморского флота и гражданскую инфраструктуру Крыма. Эти атаки нарушают данные в рамках сделки гарантии не использовать гуманитарный коридор в военных целях, говорили в военном ведомстве.